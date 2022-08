Darwin Nunez, scuse social ai tifosi del Liverpool dopo testata: “Non accadrà più”

In attesa di capire quali conseguenze avrà la sua testata al rivale del Crystal Palace Joachim Andersen, Darwin Nunez , attaccante del Liverpool , è tornato a parlare sui social chiedendo scusa per il suo gesto.

La reazione piuttosto violenta è costata al calciatore Reds l'espulsione nella sfida valida per la seconda giornata di Premier League del suo Liverpool. In realtà, il gesto potrebbe portare ad una squalifica più importante rispetto a quella "semplice" dovuta al rosso.

Nella serata di ieri, il giocatore ha provato, in parte, a stemperare il clima con alcuni messaggi di scuse: "Sono consapevole del brutto atteggiamento tenuto", ha spiegato su TwitterDarwin Nunez. "Sono qui per imparare dai miei errori e non succederà più". L'uruguayano ha aggiunto in un altro post: "Chiedo scusa ai tifosi del Liverpool. Tornerò".