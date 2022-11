Darwin Nunez sogna con l’Uruguay: “Proviamo a vincere il Mondiale”. Poi su Klopp…

Le parole del centravanti verso Qatar 2022.

Redazione ITASportPress

Grande ambizione per il centravanti dell'Uruguay e del Liverpool Darwin Nunez che si prepara e si carica in vista del Mondiale. L'attaccante ha parlato ai media, come riportato da ESPN, soffermandosi sul desiderio di sognare in grande e pensare anche ad una vittoria della sua Nazionale a Qatar 2022. Poi, un breve passaggio anche sulla squadra Reds e mister Klopp.

MONDIALE - Parlando del Mondiale e dell'ambizione dell'Uruguay: "Sappiamo che non siamo i favoriti, ma vogliamo lottare contro tutti", ha detto Darwin Nunez. "Vogliamo competere con tutti e lavorare molto. Suarez e Cavani? Per me è un sogno essere qui con loro. Mi danno consigli e mi dicono di rimanere con i piedi per terra e lavorare sodo".

LIVERPOOL - Passando al club: "È stato difficile per me adattarmi al Liverpool, ma ora capisco meglio il gioco che giocano i miei compagni di squadra. Sono nuovo, ma sono più adatto a quello che chiede il mister, e ogni volta che devo giocare cerco di fare il massimo per la squadra".