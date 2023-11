David De Gea studia da imprenditore: futuro in azulgrana?

Un tenue indizio in tal senso arriva dalla notizia riportata da As. De Gea potrebbe infatti presto iniziare una nuova carriera da imprenditore, rilevando quote dell’ Eldense .

Il club azulgrana con sede a Elda, nella comunità autonoma valenciana, è una delle società storiche del calcio spagnolo, pur non essendo mai riuscita a giocare nel massimo campionato. Ora però qualcosa potrebbe cambiare perché lo scorso anno il club è tornato in Segunda Division dopo 59 anni di assenza e la nuova stagione è iniziata bene, con la squadra più vicina alla zona playoff che a quella retrocessione.

Lo scorso 29 settembre il proprietario Pascual Pérez Castillo ha annunciato l’intenzione di mettere in vendita la società, ritenendo concluso un percorso che dal 2019 ha visto l’Eldense passare dalla Tercera Division, la Serie D spagnola, al sogno di approdare in Liga.

Ebbene, secondo quanto riportato da Onda Cero De Gea sarebbe interessato ad entrare nella compagine azionaria dell’Eldense. Lunedì scorso il portiere avrebbe incontrato lo stesso Perez per capire la fattibilità dell’operazione. Per il momento si sarebbe trattato solo di un incontro preliminare, senza che sia stata impostata una trattativa, ma non è la prima volta che De Gea manifesta interesse per l’Eldense. Era infatti già accaduto nel 2019, ovvero prima dell’ingresso sulla scena di Perez, quando l’allora presidente José Sepulcre mise in vendita il club.