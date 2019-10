David Luiz: “Da tempo avevo deciso di lasciare il Chelsea, non è stata scelta dell’ultim’ora”

Nell’ultimo giorno di mercato, in estate, il difensore David Luiz ha scelto di abbandonare il Chelsea per trasferirsi all’Arsenal, lasciando un po’ tutti di sorpresa. In realtà, stando a quanto riportato dallo stesso brasiliano ex Paris Saint-Germain alle colonne del The Telegraph, era già da tempo che aveva scelto di lasciare i Blues: “Sì, ho deciso di cambiare squadra già da prima che ci fosse un concreto contatto con l’Arsenal – ha spiegato il classe ’87 -. La gente non lo sa, ma ho deciso molto prima di lasciare il Chelsea. Successivamente, ho avuto modo di prendere contatti con i Gunners e ho preso questa decisione, anche se non è stata per nulla semplice”.