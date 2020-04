David Luiz e il sogno nel cassetto: “Voglio tornare al Benfica. Sarà una delle emozioni più grandi della mia vita…”

Anni bellissimi quelli vissuti al Benfica da parte di David Luiz che dal 2007 al 2011 ha dato inizio alla sua incredibile carriera che lo ha visto poi protagonista con le maglie di Chelsea, Paris Saint-Germain e poi ancora blues. Ora all’Arsenal, il brasiliano sogna il grande ritorno in Portogallo, dove tutto ebbe inizio.

DESIDERIO – Non nasconde il suo sogno nel cassetto David Luiz. Dopo aver festeggiato in modo curioso il suo 33esimo compleanno, il centrale Gunners ha parlato apertamente del futuro ai microfoni dell’emittente brasiliana SporTv: “Non ho mai perso il mio legame col Benfica”, ha detto il classe 1987. “Lì ho lasciato il cuore, tutti sanno che voglio tornare. Voglio vestire nuovamente la maglia del Benfica e riprovare certe sensazioni. Il giorno in cui tornerò al Da Luz sarà speciale: una delle più grandi emozioni della mia vita”. Con la maglia del club portoghese, David Luiz ha vinto anche un campionato.