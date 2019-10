David Luiz: “Il mio idolo? Aimar, il più forte con cui abbia mai giocato”

Nuova avventura per David Luiz, che in estate ha lasciato il Chelsea per approdare all’Arsenal. Nel passato del giocatore vi è stata anche la lunga esperienza nel Benfica, durante la quale il difensore è stato compagno di squadra di Aimar. E proprio dell’ex centrocampista argentino, a Tycsports.com, ha parlato il brasiliano.

AIMAR – “Se Aimar è l’idolo di Messi, deve necessariamente essere anche il mio. E’ stato lui il primo ad insegnarmi come passare il pallone o come creare spazi, consigli che prima non avevo mai ricevuto. Grazie a lui sono cresciuto moltissimo e posso dire che sia senza dubbio il calciatore più forte con il quale abbia giocato”.