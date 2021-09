David Luiz torna a casa: è un nuovo giocatore del Flamengo

Nuova avventura per il difensore centrale

Attraverso i propri canali ufficiali, il club brasiliano ha comunicato l’ingaggio del difensore classe 1987, svincolato dopo l’addio all’Arsenal. Per David Luiz un contratto annuale. Il giocatore ha scelto anche il suo numero: sarà il 23, lo stesso che lo ha accompagnato per quasi tutta la sua carriera. Queste le sue prime parole rilasciate ai canali ufficiali del suo nuovo club: "Finalmente sono qui. Cercherò di lottare con i compagni per vincere titoli importanti, perché è ciò che si meritano i tifosi".