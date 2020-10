David Luiz una gioia speciale: suo il gol più “vecchio” dell’Arsenal in Coppa degli ultimi 10 anni…

L’Arsenal inizia la sua avventura in Europa League con una vittoria sul campo del Rapid Vienna. Dopo aver temuto che la gara potesse indirizzarsi in modo diverso a causa del vantaggio degli austriaci con Fountas, i Gunners hanno trovato la rete del pari con David Luiz e la sucessiva rete della vittoria firmata dal solito Aubameyang, entrato nella ripresa al posto di Nketiah. Ma è il gol del difensore brasiliano a far parlare e a far registrare un piccolo dato statistico davvero unico.

David Luiz: il gol “più vecchio” da 10 anni

Il gol del pareggio di David Luiz, con un’incornata da applausi, ha permesso al brasiliano di segnare un bel record. Il difensore, infatti, ha messo in rete quello che di fatto è il gol “più vecchio” dell’Arsenal in Europa degli ultimi 10 anni. Come ricorda Opta, dopo il gol di Sol Cambell nel 2010 contro il Porto all’età di 35 anni e 152 giorni, ecco quello dell’ex Chelsea e Psg a 33 anni e 183 giorni. Una curiosa statistica che fa rientrare David Luiz nell’album dei ricordi Gunners.

Per la cronaca, nell’altra gara del gruppo B di Europa League, è da registrare la vittoria esterna del Molde sul campo del Dundalk.