David Luiz: “Voglio finire carriera al Benfica”

La sua prima esperienza in Europa è stata al Benfica, ed è proprio lì che David Luiz ha intenzione di concludere la propria carriera da professionista. Il brasiliano, difensore attualmente in forza all’Arsenal, ha espresso il suo sogno nel cassetto per quello che spera possa essere il suo finale calcistico.

Parlando a Benfica TV, il centrale Gunners ha ripercorso alcuni momenti passati immaginandosi tra qualche tempo di nuovo in Portogallo dove era stato felice prima di dare inizio ai tanti successi accumulati negli anni con le maglie di Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal.

David Luiz: sogno Benfica

“Ho sempre detto che avrei voluto porre fine alla mia carriera al Benfica, ma non so quando”, ha esordito David Luiz che ha messo le basi della sua incredibile carriera proprio nel club portoghese. “Quello che so è che voglio avere ancora un certo tipo di livello fisico per far parte del loro progetto. Voglio essere ancora in grado di contribuire e non essere completamente “bruciato” fisicamente. Adesso devo dire che voglio dare tutto per questa sfida che sto vivendo all’Arsenal anche perché nella mia posizione al Benfica sono ben coperti. Ma il mio sogno è quello di poter tornare all’Estadio da Luz un giorno. Quando accadrà sarà uno dei giorni più belli della mia vita. Voglio indossare ancora quella maglia e il numero 23 del Benfica. Per quello che ho vissuto e provato con quella maglia, il Benfica rappresenta tanta per me e la mia vita. Fa parte della mia storia“. Il difensore centrale brasiliano dovrà aspettare almeno un’altra stagione prima di pensare al Benfica in quanto il suo contratto con l’Arsenal scade nel 2021. Dopo quel momento, se ci saranno le condizioni, è chiaro quale sia il desiderio di David Luiz. Vedremo se il Benfica lo richiamerà per il lieto fine…