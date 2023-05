David Silva, 37 anni e non sentirli: diventa “Harry Potter” e rinnova con la Real Sociedad

L'annuncio del club sul 37enne che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Accordo anche per il 2023-24.

Per l'esperto centrocampista e fantasista, un altro anno di contratto anche per il 2023-24. Sui profili ufficiali del club anche le parole del giocatore: "Mi trovo molto bene qui, sia io che la mia famiglia. La squadra sta facendo molto bene, quindi sono tutte cose positive. Devo essere onesto con me stesso, mi sento molto bene fisicamente e ho voglia di continuare a fare il mio lavoro. Questo è un gruppo buono: persone sane e giovani che vogliono imparare".

David Silva ha aggiunto: "So che sono il più anziano e molti mi fanno domande. So come ci si sente perché anche io quando ero giovane non sapevo nulla. So che le persone con maggiore esperienza ti possono aiutare tanto".