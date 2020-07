David Silva, l’ultimo sforzo prima dell’addio al Manchester City: “Spero di vincere la Champions”

Ultima gara in Premier League con la maglia del Manchester City per David Silva che dopo la sfida vinta contro il Norwich ha parlato al Mirror delle sue sensazioni post match ma anche di quello che sarà lasciare il gruppo fantastico composto dai compagni di squadra, mister e staff. Senza dimenticare i tifosi che per 10 anni lo hanno supportato.

Nelle parole dello spagnolo, però, anche un ultimo desiderio: vincere la Champions League.

David Silva: “Mi mancherà tutto. Spero di vincere la Champions”

“Gli applausi di staff e squadra? È stato emozionante perché qui in squadra ci sono persone fantastiche, sono qui da 10 anni e ho un buon rapporto con tutti”, ha esordito David Silva a proposito della piccola standing ovation che i suoi gli hanno riservato vista anche la mancanza del pubblico. “Li adoro e mi mancheranno tutti. Sono orgoglioso della mia carriera ovviamente, dopo aver così tanti titoli e il modo in cui li abbiamo vinti non potrebbe essere altrimenti. Sono un ragazzo fortunato, ho avuto molti bei momenti, e anche questo, l’ultimo. Mi mancherà tutto, anche il tempo”. Infine il desiderio che completerebbe a meraviglia il suo percorso: “La Champions? Spero di poter vincere la Champions League, è un peccato giocare senza tifosi, ma la sicurezza delle persone è la cosa più importante”.

L’EX COMPAGNA DI UN GIOCATORE PICCANTE SUI SOCIAL