David Silva rivela: “Il Real Madrid mi ha cercato per anni ma…”

Curioso aneddoto rivelato da David Silva, centrocampista del Manchester City, e riportato da AS. Lo spagnolo, il cui contratto con i Citizens terminerà questa estate, è stato protagonista di un documentario che ripercorre la sua carriera dalle giovanili fino all’approdo in Inghilterra.

Il retroscena svelato dal calciatore riguarda il suo passato e i primi anni di carriera quando dopo un provino per il Real Madrid, e il rifiuto del padre di mandare suo figlio ritenuto troppo giovane via da casa da solo, il club blancos provò diverse volte a portarlo a sé senza successo: “Il Real Madrid mi chiamava ogni anno, ma io ho sempre rifiutato. Ho giocato nella mia città fino a quando avevo 14 anni”, detto David Silva. E così, dopo i ‘no’ al Real Madrid, anche per via del padre, lo spagnolo si è ritrovato a vestire le maglie di Valencia, Eibar e Celta Vigo, prima di fare la storia col Manchester City. Per buona pace del Real Madrid…