David Silva: “Tornare in Spagna mi ha reso felice. Avevo grandi offerte, ma…”

David Silva è stato ufficialmente presentato dal suo nuovo club, la Real Sociedad. Il fantasista ex Manchester City, era stato vicino alla Lazio nelle scorse settimane, prima del ritorno a sorpresa in Liga.

“HO SCELTO LA REAL SOCIEDAD PER LO STILE DI GIOCO”

Ecco le prime parole di David Silva da nuovo giocatore della Real Sociedad: “Ho scelto questo club per lo stile di gioco che lo contraddistingue, non posso negare che anche alcuni motivi personali abbiano influenzato questa scelta ma adesso sono felice di essere tornato in Spagna. Il fatto di aver già giocato nell’Eibar (club andaluso) ha inciso perchè mi ero trovato benissimo, per venire qui ho rifiutato grandi offerte da ogni parte del mondo”. Queste le parole del fantasista (riportate da Tmw).