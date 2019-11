David Villa, futuro da presidente: acquistato un club americano

Ultimi anni della sua carriera da calciatore per David Villa, attualmente impegnato nel campionato giapponese con il Vissel Kobe. Lo spagnolo sta già pensando al futuro e in queste ore, attraverso i propri profili social, ha annunciato l’acquisto del Queensboro FC, club che dal 2021 giocherà nella USL, la seconda divisione del calcio professionistico degli Stati Uniti. L’attaccante, che in passato, tra le altre, ha indossato le maglie di Valencia, Barcellona e Atletico Madrid, ricoprirà la carica di presidente.

ANNUNCIO – Attraverso il proprio profilo twitter, Villa ha così scritto: “Il Queens ha sempre mostrato amore nei miei confronti e verso la mia famiglia quando siamo stati a New York. E’ un sogno costruire un club professionistico in USL nel Boro del mondo”.