Davide Ancelotti esalta Calvert-Lewin: “Può diventare come Cristiano Ronaldo…”

Dominic Calvert-Lewin come Cristiano Ronaldo. Ne è sicuro Davide Ancelotti, figlio di Carlo, nonché suo vice e assistente all’Everton. Parlando ai microfoni di talkSport, Ancelotti Junior ha esaltato le doti dell’attaccante inglese tra i grandi protagonisti della stagione dei Toffees.

Davide Ancelotti: “Calvert-Lewin può essere come CR7”

“Penso che abbia tutti gli attributi per essere come Cristiano Ronaldo”, ha esordito Davide Ancelotti su Calvert-Lewin. “Certo, è all’inizio del suo cammino. Ma come ho detto, gara dopo gara, vedo grandi miglioramenti. Anche in allenamento sta lavorando molto duramente per migliorare. L’abilità speciale che ha, che hanno tutti i grandi talenti, è che conosce molto bene il suo corpo. Conosce molto bene i suoi sentimenti e non è così comune”.

Ed è proprio questa grande caratteristica che lo accomuna proprio al 5 volte Pallone d’Oro: “In tal senso, Cristiano Ronaldo era ed è un tipo di giocatore che sa capire il suo corpo”. E ancora su Calvert-Lewin: “È un giocatore speciale. Ha capacità fantastiche. Migliora sempre e riesce a fare la differenza in questo campionato. Non è facile fare la differenza. Soprattutto dal punto di vista fisico, è difficile vedere un giocatore in questo campionato che sia migliore degli altri perché il livello è davvero alto. Ma Dominic è in grado di stupire”.