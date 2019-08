De Boer, che attacco: “Ridicolo retribuire calciatori e calciatrici allo stesso modo”

La crescita del calcio femminile inizia a trovare iniziative interessanti come la scelta dell’Ajax di fornire anche alle calciatrici un compenso simile a quello dei colleghi maschi. Questa iniziativa non ha convinto Frank De Boer. L’ex allenatore dell’Inter si è detto contrario all’equiparazione tra i due movimenti. Un tackle riportato dal quotidiano “The Guardian”: “La parità di retribuzione nel calcio tra uomini e donne non la comprendo, penso per come stanno le cose ora che sia ridicola. Se il calcio femminile diventerà popolare quanto quello degli uomini allora si arriverà a questo, perché a quel punto la pubblicità e gli sponsor saranno livellati. Ma attualmente non è così, quindi perché devono guadagnare lo stesso. Penso sia ridicolo”.