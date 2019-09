De Boer sorpreso da Valverde sulla gestione di de Jong: “Non so cosa stia facendo con lui”

L’allenatore dell’Atlanta United Frank de Boer, ex mister dell’Ajax ed ex centrocampista del Barcellona, ha commentato la situazione riguardante Frenkie de Jong, arrivato in estate dal Barcellona e ancora alla ricerca della posizione migliore da ricoprire sul terreno di gioco. Il Mundo Deportivo, infatti, riporta le considerazioni del tecnico nei confronti del collega Ernesto Valverde sul giovanissimo classe ’97: “Ho guardato l’ultima partita dei blaugrana, de Jong era quasi ala offensiva e quello non è il suo ruolo. Deve stare al centro, oppure fare il regista – ha sostenuto Frank -. Non so cosa stia facendo Valverde con lui”. Proprio ieri avevamo riportato le parole di Sergio Busquets su de Jong: “Lui e Fabian Ruiz sono il futuro per i centrocampisti mondiali”.