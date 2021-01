De Bruyne: “Abbiamo dimostrato di saper battere le big come il Chelsea. Ora risaliamo la classifica”

Kevin De Bruyne, fantasista del Manchester City di Guardiola, ha parlato del suo ruolo e della gara vinta contro la squadra di Lampard ai microfoni di Sky Sports: “Contro il Chelsea ho giocato da trequartista, è un ruolo che ho già interpretato in carriera. Avevamo dei calciatori assenti e il mister mi ha chiesto di giocare in quella zona di campo, cercando di interpretare il ruolo nel migliore dei modi. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo vincere anche contro grandi squadre come il Chelsea, ora vogliamo risalire la classifica”.