De Bruyne adrenalinico in Arsenal-City: spinge Arteta e poi risponde ai tifosi rivali

Il belga assoluto showman in gara e non solo...

Redazione ITASportPress

Un gol, un assist e tanta, tantissima grinta, in campo e fuori. Stiamo parlando di Kevin De Bruyne e della brillante prestazione in Arsenal-Manchester City dove i Citizens si sono imposti per 3-1. Il belga è stato protagonista con le sue classifche giocate ma anche qualche scintilla.

Durante la partita, infatti, non è passata inosservata una spinta molto forte ai danni del manager rivale Mikel Arteta. L'allenatore, infatti, ha allontanato la palla in occasione di una rimessa laterla e il belga non l'ha presa benissimo dandogli, appunto, uno spintone.

Ma l'adrenalina da gara non è certo finita dopo quel gesto (fatto sull'1-1) e neppure dopo il match. Infatti, sui social, De Bruyne ha voluto rispondere in modo ironico ai tifosi dell'Arsenal che in diverse circostanze gli avevano lanciato durante la partita dei bicchieri di plastica con la birra.

"Qualcuno vuole birra?", ha scritto nelle sue stories Intagram il calciatore del City. "Grazie", ha commentato anche in un'altra storia mostrando il lancio dei bicchieri.

De Bruynes stories Instagram