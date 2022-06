De Bruyne: “Dopo una stagione così dura la Nations League non ci voleva”

Le parole del centrocampista belga

GLI IMPEGNI - "Dopo una stagione così dura, il corpo è completamente in decompressione e giocare altre quattro partite in dieci giorni diventa un problema. Il corpo ha bisogno solo di un po’ di riposo. Queste partite non ci volevano, io penso che chi organizza deve capire anche che veniamo da due stagioni incredibili causa Covid, la prossima inoltre c’è il Mondiale e magari riposare qualche settimana in più ci sarebbe servito".

FUTURO - "Continuerò con la Nazionale, non so per quanto tempo però. Fino all’Europeo del 2024 sicuramente, se non accadranno cose brutte. La qualità per me ha la meglio sulla quantità, semmai la difficoltà è trovare l’equilibrio tra il lavoro e la famiglia. Mia moglie comprende, i bambini meno, a volte vorrebbero papà con loro ma più tardi capiranno".