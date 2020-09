De Bruyne e il mancato arrivo di Messi ai Citizens: “Non ci ho mai pensato. Abbiamo una buona squadra anche senza di lui”

Kevin De Bruyne non aveva pensato al possibile arrivo di Messi al Manchester City. Neppure un po’. Intervistato dal Daily Mail, il centrocampista belga dei Citizens ha ammesso di non aver mai immaginato la sua squadra con l’aggiunta della Pulce. Quindi, nessuna delusione per la permanenza dell’argentino al Barcellona anche perché il club di Guardiola ha comunque “una buona squadra”.

De Bruyne: “Mai pensato all’arrivo di Messi al Manchester City”

“Se ho mai pensato a Messi al Manchester City? No. Non mi è mai passato per la mente di immaginarlo con noi. Non mi interessa davvero”, ha detto De Bruyne. “Non mi interessa. Certo se Messi fosse arrivato sarebbe stato d’aiuto perché lo considero il miglior giocatore di tutti i tempi, ma non ci ho mai pensato. In termini di operazione sarebbe stata vantaggiosa perché quello che spendi lo avresti recuperato in sponsor e marketing. Però, no. Non ci ho mai pensato”.

E il motivo è presto detto: “Io non penso a chi può arrivare e cosa può succedere. Penso alla mia squadra e ai miei compagni e credo che in questo senso abbiamo già una buona squadra. Sarebbe sciocco provare a pensare alla squadra con un altro giocatore e cosa potrebbe succedere al suo arrivo”.