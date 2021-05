De Bruyne e la finale di Champions: “Sapevamo di aver vinto negli ultimi minuti col Psg”

"Il triplice fischio non ha dato sollievo ma grande entusiasmo"

Redazione ITASportPress

Kevin De Bruyne racconta le sue emozioni per l'accesso alla finalissima di Champions League. Il centrocampista del Manchester City ha parlato a Sky Sports delle sensazioni vissute nella semifinale contro il Psg che ha dato la possibilità ai Citizens di approdare per la prima volta nella loro storia all'importante match che assegnerà la Coppa. Il belga ha parlato degli attimi conclusivi della sfida e del triplice fischio. Successivamente ha raccontato anche la decisione di rinnovare il proprio contratto senza avvalersi di agenti ma solo di uno staff che ne mettesse in evidenza la sua importanza per la squadra.

A tutto De Bruyne

CHAMPIONS - "Che cosa ho provato al triplice fischio? Eccitazione", ha detto De Bruyne. "Non penso necessariamente si trattasse di sollievo perché per come è andata la partita, soprattutto dopo il cartellino rosso ricevuta da Di Maria, behe, si aveva la sensazione che non potevamo più perdere la gara. Più si arrivava al fischio più sentivi l'emozioni e l'eccitazione sapendo che andrai a giocarti la finale".

E a proposito della sfida che vedrà il Manchester City contro il Chelsea, esattamente come nel turno odierno di Premier League: "Non vogliamo dare nessun segnale ai blues. La gente magari penserà così ma credo sia solo una questione di punti di vista e di obiettivi diversi".

RINNOVO - Il centrocampista belga si è poi soffermato sulla sua decisione di rinnovare il contratto autonomamente con la società senza far conto su un agente: "Io le persone che ho assunto per i vari dati volevamo solo capire e analizzare la situazione per il mio futuro e quello della squadra. Abbiamo fatto delle valutazioni su come io posso aiutarla e di altri dati come età e contributo futuro. Non si è mai trattato di soldi ma solo di confrontare le cose sotto un altro punto di vista", ha concluso De Bruyne.