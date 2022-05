De Bruyne e l’eliminazione del City dalla Champions: “5 minuti inspiegabili. Uno choc”

Il belga dei Citizens è tornato sul doppio confronto col Real Madrid e le reti subite allo scadere

Nonostante il recente poker messo a segno contro il Wolverhampton, Kevin De Bruyne non ha nascosto più di una leggere nota di amarezza nel ricordare la passata sfida contro il Real Madrid in Champions League. Un match che ha visto il suo Manchester City essere eliminato in semifinale, perdendo così il secondo atto conclusivo del torneo consecutivo.

INSPIEGABILE - "È molto difficile da spiegare cosa è accaduto perché sono stati solo cinque minuti folli", ha detto De Bruyne facendo riferimento ai gol presi dal Real Madrid. "Non è che abbiamo giocato male o altro, sono stati solo cinque minuti che non puoi spiegare come giocatore. Non so cosa sia successo. In panchina comunque ero impotente (Guardiola lo aveva sostituito nel secondo tempo, ndr ). Eravamo un po' sotto shock. Non è bello".