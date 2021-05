De Bruyne: “Finale di Champions? Dovremo stare calmi”

De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha presentato la finale di Champions League di domani sera

Domani la partita che tutti sognano, dai bambini fino ai grandi. Allo stadio Do Dragao di Oporto andrà in scena la finalissima di Champions League tra Manchester City e Chelsea. Per l’occasione, il centrocampista dei CitizensKevin De Bruyne ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: “Non mi interessa la prestazione individuale. Domani dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto. Abbiamo giocato allo stesso modo per 5 anni, questo non cambierà. Anzi, penso che sia stato il motivo grazie al quale siamo arrivati in finale di Champions League. Ci aspettiamo una partita difficile”.