De Bruyne, foto in stampelle e amarezza dopo l’infortunio: “Un duro colpo”

La stagione del Manchester City non è iniziata esattamente come sperato. Se dal punto di vista puramente del campo la squadra di Guardiola ha vinto la Supercoppa Europea e anche la prima giornata di Premier League, la nota amara arriva dai giocatori. Precisamente da Kevin De Bruyne che contro il Burnley ha subito un brutto infortunio che lo terrà fuori dal campo per tanto tempo.

A confermare l'assenza del belga dal terreno di gioco è stato lo stesso giocatore che sui social, evidentemente dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico alla gamba, ha scritto mostrandosi in stampelle: "La notizia dopo la partita del Burnley è stata un duro colpo per me fisicamente e mentalmente", il commento di De Bruyne. "Ora l'operazione è fatta e sono pronto a far guarire il mio corpo e tornare presto al lavoro. Grazie a tutti per il supporto".