De Bruyne, futuro da allenatore: ottiene patentino grazie a iniziativa del Belgio

Il calciatore del City insieme ad altri compagni della Nazionale hanno ottenuto la licenza da allenatore UEFA A

Futuro da allenatore per Kevin De Bruyne (e non solo). Come riportato dal Daily Mail, infatti, il centrocampista offensivo del Manchester City e della Nazionale belga ha ottenuto la licenza da allenatore Uefa A grazie al progetto portato avanti dalla Federcalcio del Belgio che ha concesso a lui e ad altri calciatori della nazionale maggiore di portare avanti il percorso per l'ottenimento del patentino.