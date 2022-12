De Bruyne: “Guardiola un genio. Foden? Tra i migliori talenti con cui abbia mai giocato”

Sul mister dei Citizens, De Bruyne ha detto: "Lavoro con lui da molto tempo, quindi capisco come gestisce il gioco. Vede il calcio in questo modo: la sua filosofia è avere più possesso palla possibile e fare un buon gioco. In un certo senso sarà visto come un genio perché ha cambiato il calcio. Grazie a lui, molti hanno iniziato a giocare allo stesso modo di Barcellona e Cruyff. Ha sviluppato le idee di Cruyff e ora molte squadre giocano allo stesso modo. Ha cambiato il calcio".