De Bruyne: “Il mio corpo sente ancora gli effetti del Covid…”

Parla il fantasista del Manchester City dopo aver contratto il coronavirus ed essere guarito

Un sorriso ancora a metà quello di Kevin De Bruyne , centrocampista del Manchester City , guarito dal Covid ma ancora in fase di recupero. Lo stesso calciatore belga si è raccontato, come riportato dal Mirror , a proposito del periodo di malattia ma anche dei postumi ancora ben evidenti per il suo fisico.

FAMIGLIA E MALATTIA - "Sono stato parecchio male per 4 giorni. Sono andato via dalla mia famiglia perché non volevo trasmettere il virus a mia moglie e ai miei figli. Poi era davvero difficile vederli solo attraverso i vetri e le porte", ha ammesso De Bruyne. "Ad ogni modo sono rimasto sempre in movimento a parte quando sono stato davvero poco bene. Diciamo che sentivo come se avessi l'influenza, anche se a dirla tutta non l'ho mai avuta. Avevo la febbre la sera e ho perso gusto e olfatto. Al quinto giorno stavo bene ma dovevo comunque aspettare 10 giorni dell'isolamento".