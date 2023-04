De Bruyne lasciato solo dopo Manchester City-Arsenal: colpa… delle interviste

Dopo il 4-1 rifilato all'Arsenal, il giocatore del Manchester City non ha potuto esultare con i compagni come avrebbe voluto.

Curioso retroscena in Premier League dopo il big match andato in scena tra Manchester City e Arsenal. I Citizens hanno vinto 4-1 e tra i grandi protagonisti c'è stato senza dubbio Kevin De Bruyne autore di una grande prova condita anche da due gol. Peccato che il calciatore belga non abbia festeggiato il trionfo con la squadra.

L'aneddoto è stato rivelato dal diretto interessato che, come riportato dal Daily Star, ha ammesso di aver perso troppo tempo rilasciando interviste e di essersi ritrovato praticamente da solo negli spogliatoi dopo la gara.

Quando a De Bruyne è stato chiesto come abbia festeggiato il poker ai Gunners, il belga ha, infatti, risposto: "Beh, a dire la verità dopo la gara, quando sono tornato negli spogliatoi non c'era quasi nessuno. Tutti i miei compagni erano già andati via. Ho rilasciato almeno 15 interviste e quando sono arrivato tutti erano andati via...".

Insomma, la vittoria del City, almeno per il fantasista belga non ha avuto un seguito. Non almeno come avrebbe immaginato con gli altri compagni.