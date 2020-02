De Bruyne, nessun rimpianto: “Chelsea? Sei mesi senza giocare non furono un dramma. Adesso al City…”

Protagonista assoluto del recente successo del Manchester City contro il Real Madrid in Champions League, Kevin De Bruyne, centrocampista Citizens, ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera in un’intervista rilasciata al magazine tedesco Socrates.

Il belga, cresciuto nel Werder Brema, passò nel 2013 al Chelsea per 22 milioni di euro, prima di trasferirsi al Wolfsburg dove spiccò il volo in una stagione prima di approdare al Manchester City per 75 milioni di euro nel 2015. De Bruyne non ha dimenticato il periodo trascorso a Londra: sei mesi in cui l’impatto con la Premier League non fu proprio esaltante: “Forse è stata un’esperienza che è arrivata troppo presto. Avevo 19 anni e la mia vita è cambiata completamente. Mi sono trovato in un nuovo paese e con una cultura diversa. Devo dire, però, che guardando le cose oggi, non è stato niente di drammatico. Sei mesi senza giocare non è una cosa così brutta nell’arco di una carriera”.

CITY – Protagonista con la maglia del Manchester City, De Bruyne ha commentato anche il suo trasferimento ai Citizens: “Mi hanno pagato 75 milioni? Sono numeri che non mi riguardano. Non sono un problema mio. Si dice che di fronte a queste valutazioni anche la pressione sul giocatore aumenti, ma io posso dire che questo non mi riguarda, non funziona così per me. Quello che conta è che al City sono felice e le cose stanno andanto bene”.