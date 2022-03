De Bruyne non ha dubbi: “Tra campionato e Champions sceglierei la Premier perché…”

Il trequartista del Manchester City ha le idee chiare

Il Manchester City è in corsa in questa stagione per vincere tutti i trofei possibili. Eppure, uno dei suoi leader indiscussi, Kevin De Bruyne , ha le idee chiare su quale titolo sarebbe per lui più importante.

Parlando al Daily Mail, il fantasista belga ha detto: "Se dovessi scegliere tra vincere la Champions League e vincere la Premier League, sceglierei sicuramente la Premier League. Vincere il campionato dimostra stabilità, costanza, perché i giocatori devono mostrare il loro alto livello per tutta la stagione", ha spiegato De Bruyne. "Devi giocare bene in Champions League, ma a volte è più una lotteria rispetto ad un campionato nazionale. Ci sono leggende del calcio che non hanno mai vinto la Champions League. Alla fine della mia carriera, non guarderò indietro a ciò che non ho ottenuto. So che tutti vogliono vincere quanti più trofei possibile, ma il prossimo trofeo non determina cosa hai ottenuto nella tua carriera. Quando sei un atleta, ti fa male ogni volta che perdi. Ma a volte è bello rivivere momenti che fanno male. Tutto nella vita non può essere sempre buono. Non funziona così".