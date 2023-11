De Bruyne: “Ora sono come un’auto ferma in garage che…”

Continua il periodo di convalescenza di Kevin DeBruyne. Il trequartista del ManchesterCity si è infortunato pochi mesi fa, verso inizio stagione, e lotta ancora per recuperare dal terribile guaio fisico. Una situazione che ha portato lo stesso club inglese a fare riflessioni riguardo il rinnovo. Insomma, un periodo delicato per il belga. Lo ha messo a nudo lui stesso con un'intervista concessa a SkySports: "In questo momento credo che io possa essere paragonato a un'auto che è ferma in garage per un'importante manutenzione" ha spiegato KDB riguardo la sua difficile condizione. Il classe 1991 in questa stagione ha collezionato appena 49 minuti di gioco, distribuiti in sole due presenze. Il suo contratto coi Citizens andrà in scadenza per il 30 giugno 2025 e i rumors riguardo un suo possibile trasferimento in Arabia non mancano. Tutto dipenderà da come tonerà e quando lo farà.