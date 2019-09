De Bruyne, parla l’allenatore che lo lanciò al Genk: “Al Psg sarebbe perfetto…”

“Sarebbe perfetto al Paris Saint-Germain per lanciare i vari Neymar, Cavani e Mbappé”. Queste le parole rilasciate da Hein Vanhaezebrouck nei confronti di Kevin De Bruyne, che lanciò nel 2009 ai tempi del Genk, squadra in cui il belga ha cominciato la carriera fra il 2008 e il 2012. “Kevin ha vinto due Premier League e vari titoli in Inghilterra con il City, mentre fu eletto miglior giocatore dell’anno in Germania ai tempi del Wolfsburg – ha detto il suo ex allenatore al quotidiano belga Het Nieuwsblad -, ma a livello internazionale non ha mai trionfato. Niente Europa League, Champions League o mondiale. Non appena vincerà una di queste competizioni sono sicuro che verrà preso in considerazione per il premio di miglior giocatore per la Fifa o per il Pallone d’oro”.

E ancora: “Sì, poteva riuscirvi col City, ma con la difesa che hanno non sono convinto che possa farlo. Comunque non sto dicendo che sarebbe stato più facile per lui vincere la Champions con Real Madrid o Barcellona, semplicemente penso che al Paris Saint-Germain sarebbe l’ambiente ideale: con i suoi passaggi perfetti per Mbappé, Cavani e Neymar sono certo che sarebbe difficilissimo giocare contro quella squadra. L’unico lato negativo è che non sono certo sarebbe soddisfatto di militare in Ligue 1”.