De Bruyne, regalo speciale ai compagni: iPhone in platino per festeggiare il Treble

Una fonte ha parlato al Sun spiegando il gesto di De Bruyne : "Questa cosa è stata un tocco di classe da parte di Kevin, che ha voluto mostrare il suo apprezzamento per la squadra. La scorsa stagione il club ha vinto Premier League, Champions e FA Cup".

Un gesto simile era stato fatto in precedenza da Lionel Messi che ad inizio anno aveva regalato a tutta la squadra dell'Argentina, mister e staff, un iPhone d'oro a 24 carati del valore di circa 200 mila euro per festeggiare la vittoria del Mondiale in Qatar.