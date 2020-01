De Bruyne, stoccata al Manchester United: “Abbiamo fatto 15 minuti di tattica per preparare la gara contro di loro…”

Vittoria per 3-1 per il Manchester City in Carabao Cup contro lo United. Un successo che è stato deciso nel primo tempo della sfida con i Citizens che si sono importi nei primi 45 minuti per 3-0. Nonostante il gol di Rashford nella ripresa tenga ancora vive le speranze dei Red Devils, sembra difficile che la squadra di Solskjaer possa ribaltare il risultato specie davanti alle dichiarazioni dei giocatori di Guardiola.

Infatti, come riporta Sky Sports, Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha fatto capire la facilità con la quale la sua squadra si sia sbarazzata dei rivali: “Quanto ci abbiamo messo a preparare tatticamente la gara contro il Manchester United? Beh, abbiamo fatto 15 minuti di tattica la mattina della gara…”. Stoccata non indifferente da parte del belga che, senza dubbio, è tra gli uomini più positivi della squadra di Guardiola.