De Bruyne sui tempi di recupero maggiorati: “È una sciocchezza”

Infine, la grande paura di Kevin De Bruyne: "Va bene la sfida contro l'Arsenal, non abbiamo avuto tanti minuti da recuperare. Ma in altre occasioni potrebbero diventare 20-25 minuti. Posso solo immaginarlo". Una situazione molto simile a quella del Mondiale in Qatar dello scorso dicembre, con tempo di recupero maggiorato che ha cambiato gli equilibri del torneo. Chissà se sarà così anche in Premier League.