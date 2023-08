De Bruyne sul Pallone d’Oro: “I miei primi tre posti ma in pole non c’è Mbappé”

Molti addetti ai lavori si pongono la domanda. Chi vincerà il Pallone d'oro quest'anno? Una risposta ha provato a darla Kevin DeBruyne, centrocampista del Manchester City, che pare non avere dubbi quantomeno su chi potrebbe non vincerlo. Secondo quanto affermato dal belga a SkySport, per Mbappé sarà molto difficile trionfare questa volta: "Secondo me c'è primo Haaland, secondo Vinicius Junior e terzo Mbappé - ha dichiarato il centrocampista al momento ai box per infortunio -. Solamente terzo perché non si sa cosa gli possa succedere quest'anno, poi se rimane al Psg... Lui deve andare al Real Madrid per vincere questo tipo di trofei". Il Pallone d'oro 2023 sarà consegnato il 30 ottobre a Parigi, la lista dei candidati sarà rilasciata già il 6 settembre. Il centrocampista ha detto la sua e punta tutto sul compagno Erling Haaland.