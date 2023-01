De Gea, che papera! Keane ironizza: “Come se avesse bevuto”

Un errore che si potrebbe definire una papera . Per sua fortuna, però, non decisivo per il suo Manchester United . Parliamo di quanto accaduto in FA Cup al portiere David De Gea che si è trovato sfortunato protagonista nel match contro l' Everton .

Una rete che, come anticipato, aveva fissato il risultato sul pari. Solo nella ripresa il Manchester United è riuscito ad avere la meglio dell'Everton concludendo poi per 3 reti a una. All'intervallo della partita, ovviamente, non sono mancati commenti sull'episodio. In particolare spiccano le parole di Roy Keane a ITV: "Bah, non deve accadere mai una cosa simile. Onestamente era come se avesse bevuto qualche drink prima. Davvero. Sembrava come se un giocatore di movimento si fosse messo al posto del portiere e non sapesse cosa fare e come intervenire. Da uno della sua esperienza non mi aspetto mai una cosa simile".