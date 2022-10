De Gea, niente Mondiale con la Spagna: fatto fuori da Luis Enrique

Niente Mondiale per il portiere spagnolo?

Redazione ITASportPress

La stagione col Manchester United non avrà sicuramente aiutato ma il suo valore è indiscutibile. Per questo fa davvero parlare la clamorosa notizia arrivata dalla Spagna che vedrebbe David De Gea, portiere spagnolo che milita in Premier League con i Red Devils, essere fuori dai calciatori che dovrebbero prendere parte al Mondiale in Qatar con la Nazionale.

Secondo quanto si apprende da AS, a cui hanno poi fatto eco diversi media internazionali, l'estremo difensore del Manchester United non sarebbe stato inserito dal CT della Spagna Luis Enrique nemmeno nella lista dei 55 pre-convocati per Qatar 2022.

I portieri presenti in questa lista sarebbero Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya e Kepa Arrizabalaga, con quest'ultimo che però non dovrebbe superare il successivo taglio del commissario tecnico. Una decisione davvero importante e che quindi non darebbe modo al portiere del Manchester United De Gea e a quello attuale del Chelsea di giocare la rassegna iridata di questo inverno.