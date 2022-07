De Gea non fa giri di parole: “Ultima annata del Manchester United imbarazzante”

Non ha fatto sconti a parole David De Gea , portiere del Manchester United , per descrivere la stagione del Red Devils 2021-22, ovvero quella da poco conclusa. L'estremo difensore, come riportato da Marca, ha fatto un bilancio di quanto vissuto auspicando un qualcosa di ben diverso per il 2022-23 grazie anche alla nuova guida tecnica di Erik Ten Hag.

BILANCIO - Sesti in Premier League e dunque fuori anche dalla Champions League, De Gea non ha fatto giri di parole per definire l'ultima stagione: "Dura, sì. Imbarazzante e un vero problema. Tutto questo non deve ripetersi e non può accadere di nuovo perché per noi tutti è stata dura. Per la squadra era doloroso perdere delle partite anche 4-0 o 5-0. Un qualcosa di inaccettabile, però alle volte bisogna provare dolore per andare avanti".