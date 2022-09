De Gea, una parata da record con dedica… alla nonna defunta

VITTORIA, RECORD E DEDICA - Il portiere spagnolo del Manchester United, David De Gea stabilito un nuovo record grazie anche alla sua parata che ha permesso alla squadra inglese di battere il Leicester nell'ultimo turno di campionato. L'estremo difensore, grazie al clean sheet maturato ieri vanta ora il maggior numero di porte inviolate per lo United in Premier League. Per lui si è trattato della 133esima volta in cui ha mantenuto l'imbattibilità nel corso della sua carriera al Manchester United. Grazie a tale risultato, De Gea ha superato Edwin van der Sar che in classifica ne vantava 132.