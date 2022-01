De Jong assicura: “Non torno ora all’Ajax, ho tanto da fare al Barcellona”

L'olandese ammette che il club blaugrana non sta attraversando un bel momento ma giura amore a lungo...

Si sarebbe sicuramente aspettato un presente migliore, ma Frenkie De Jong, centrocampista olandese del Barcellona, è certo che col duro lavoro le cose andranno "in crescendo". Intervistato da NOS, il giovane giocatore ha parlato del suo momento e della voglia eventuale di fare ritorno all'Ajax, club lasciato solamente due stagioni fa (estate 2019) per firmare appunto con i catalani.