De Jong giura amore al Barcellona: “Mercato? Sono già nel club migliore al mondo”

Frenkie De Jong è l'obiettivo principale del Manchester United per rinforzare il centrocampo della nuova squadra dell'ex Ajax Ten Hag, suo vecchio allenatore in Olanda. Il giocatore, nelle scorse settimane accostato anche a City e Psg, però, pare avere le idee piuttosto chiare in merito al futuro o, per lo meno, a quella che è la sua volontà: restare al Barcellona.