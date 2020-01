De Jong giura amore al Barcellona: “Mi piacerebbe rimanere per tanto tempo e diventare una leggenda del club…”

Lunga intervista rilsciata al quotidiano spagnolo Sport dal centrocampista del Barcellona, Frenkie de Jong. Il giovane talento olandese, arrivato questa estate dall’Ajax, ha parlato tra i vari argomenti anche della sua scelta di vestire la maglia blaugrana e la sua voglia di rimanere a lungo in Catalogna.

PER SEMPRE – “Mi sto divertendo un sacco, il mio sogno fin da bambino era giocare nel Barça. Sono davvero felice di essere qui, non mi pento di aver firmato per i blaugrana neanche per un secondo. Gioco al fianco di autentiche leggende, questo è senza alcun dubbio il miglior club del mondo. Mi piacerebbe davvero restare tanto tempo, magari fino a diventare una leggenda del club…”, ha concluso de Jong.