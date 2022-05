De Jong pronto a “perdere” 6 milioni per trasferirsi… al Manchester City

Ma quale United, l'olandese potrebbe finire ai rivali del City...

Uno dei nomi più caldi in chiave calciomercato è quello di Frenkie De Jong. Il centrocampista del Barcellona è da giorni accostato alla Premier League con un potenziale trasferimento al Manchester United che, dalla prossima estate, potrà contare sul neo allentore Erik Ten Hag, ex mister proprio dell'olandese ai tempi dell'Ajax. Eppure, in queste ore, il Sunrilancia la clamorosa indiscrezione che il classe 1997 potrebbe snobbare i Red Devils e il suo vecchio mister per scegliere... i rivali del Manchester City.