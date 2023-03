De Ligt, 700 kg di cioccolato da parte di Sommer finiscono… alla mensa dei poveri

Promessa mantenuta. O quasi. Qualche tempo fa il portiere del Bayern Monaco aveva ringraziato pubblicamente il suo compagno di squadra Matthijs De Ligt per un super salvataggio sulla linea di porta nel match di Champions League contro il Psg.

L'estremo difensore aveva annunciato di voler regalare del buonissimo cioccolato svizzero al centrale olandese e, in queste ore, è arrivata la conferma della promessa che sarebbe stata mantenuta se non fosse stato per il club tedesco. A quanto pare, infatti, la società bavarese ha intercettato il gesto di Sommer e sarebbe intervenuta prima della consegna del "pacco".