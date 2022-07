De Ligt, subito gran debutto col Bayern Monaco: entra e segna contro il DC United

Il calciatore ha impiegato 90′ secondi per segnare il gol del 4-0 con bel tiro di sinistro da azione d'angolo. Poco dopo il classe 1999 ha rischiato un autogol dopo un colpo di testa sbagliato con la palla che ha sbattuto sul palo. Infine, per non farsi mancare nulla, anche un cartellino giallo e la sostituzione per un piccolo acciacco muscolare. Una sostituzione in via precauzionale dato che poi mister Nagelsmann ha spiegato come l'olandese dovrebbe partire titolare nella prossima sfida amichevole. Una serata ricca di emozioni quindi, che De Ligt sicuramente non dimenticherà.