De Ligt sul passato: “Alla Juventus ero amato, ma al Bayern Monaco…”

Intervistato dal quotidiano Voetbalzone, Matthijs De Ligt ha parlato del Bayern Monaco e del suo passato alla Juventus. Il difensore olandese, svela il motivo per cui ha lasciato la Juventus nell'estate del 2022, periodo in cui si è trasferito in Bundesliga. "Alla Juve stavo abbastanza bene, dopo l'eliminazione in Champions per mano del Villarreal il Bayern ha contattato il mio agente e mi hanno chiesto se mi sarebbe piaciuto. Ho detto subito di sì, a maggio/giugno è stato messo in moto l'affare e a metà luglio era fatto" - ha spiegato Matthijs De Ligt.