De Paul, chiede permesso all’Atletico Madrid ma va ad un evento con la fidanzata

Polemica a Madrid , sponda Atletico , sull'ex Udinese Rodrigo De Paul . Il centrocampista non si è allenato con il club nelle scorse ore perché doveva risolvere alcuni problemi personali. La società, dopo la sua richiesta di permesso, gli aveva dato alcuni giorni liberi per risolvere ogni cosa.

Problemi che, per qualcuno, non erano esattamente di primissima importanza. Infatti, sebbene si pensasse che De Paul dovesse andare in tribunale per firmare il divorzio dalla moglie Camila Homs, il giocatore è stato visto presenziare non in Argentina bensì a Miami con la sua ttuale fidanzata Tini Stoessel. La donna doveva prendere parte alla cerimonia dei Billboard 2022, i Latin Music Awards.