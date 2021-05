De Paul, invito a Lautaro: “Un giorno giocheremo insieme al Racing”

L'esterno dell'Udinese ha le idee chiare sul futuro

E se un domani i due giocassero insieme al Racing? De Paul ha lanciato l'ipotesi in un'intervista a Perfil Bulos: "Quando arriverà il momento e le cose saranno fatte, magari parlerò con quello dalla testa grossa per giocare insieme al Racing. Sarebbe bello". E ora come risponderà il Toro Martinez? Sicuramente è un progetto che potrebbe stuzzicarlo nei prossimi anni. Attualmente, però, è piuttosto complicato pensare a un ritorno in patria. Più probabile una conferma all'Inter o una nuova avventura in Europa. Discorso simile per lo stesso De Paul.